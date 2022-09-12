Путин встретится с избранными губернаторами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин всегда встречается с избранными губернаторами, сообщает ТАСС.

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По его словам, прошедшие 9-11 сентября в России выборы не станут исключением.

«Такие встречи, действительно, проходят каждый раз после выборов. Ожидаем, что такая встреча состоится и сейчас. Когда будет точная дата такой встречи, мы вас проинформируем», - заключил представитель Кремля.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что на 20 избирательных участках в восьми регионах России результаты голосования были отменены, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыДмитрий ПесковВстречаГубернаторыВладимир Путин
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