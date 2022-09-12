Путин встретится с избранными губернаторами
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин всегда встречается с избранными губернаторами, сообщает ТАСС.
По его словам, прошедшие 9-11 сентября в России выборы не станут исключением.
«Такие встречи, действительно, проходят каждый раз после выборов. Ожидаем, что такая встреча состоится и сейчас. Когда будет точная дата такой встречи, мы вас проинформируем», - заключил представитель Кремля.
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что на 20 избирательных участках в восьми регионах России результаты голосования были отменены, пишут «Известия».
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