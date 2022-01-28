Путин встретится с французским бизнесом «ближе к весне»
Дата встречи российского президента Владимира Путина с главами крупнейших французских компаний будет известна весной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Франко-Российской торгово-промышленной палаты (ТПП) Павла Шинского.
«Мы каждый год запрашиваем встречу, дальше уже администрация президента указывает те сроки, которые совместимы с графиком первого лица. Будет понятно ближе к весне», - передает агентство. Глава ТПП отметил, что предыдущие подобные встречи проходили весной.
При этом Шинский заявил, что все вопросы будут «очень конкретными», не связанными с геополитическими интересами. Он отметил, что трижды встреча проходила «живьем», однако в 2021 году она состоялась по видеосвязи.
Ранее представители немецких компаний в Восточном комитете германской экономики подтвердили встречу Путина с представителями бизнеса ФРГ.
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