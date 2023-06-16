Путин встретится с делегацией африканских лидеров в Петербурге

Президент России Владимир Путин встретится с делегацией глав государств Африки. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков рассказал о будущем выступлении Путина на ПМЭФ

По словам представителя Кремля, встреча состоится в субботу в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что Путин 16 июня выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, напоминает РИА ФАН. Глава государства представит оценку российской экономики и расскажет о ее перспективах, пишет Ura.ru.

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ФОТО: kremlin.ru
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