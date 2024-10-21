Путин встретится в Казани с Си Цзиньпином, Аббасом и Гутерришем
Президент РФ Владимир Путин намерен встретиться на полях саммита БРИКС в Казани с палестинским коллегой Махмудом Аббасом. Об этом журналистам заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, цикл бесед откроется 22 октября. В его рамках Путин встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом ЮАР Сирилом Рамапосой.
Также запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, лидерами Ирана, Турции и Эфиопии Масудом Пезешкианом, Реджепом Тайипом Эрдоганом и Абий Ахмедом Али.
В третий день саммита БРИКС, который пройдёт 222-24 октября, Путин намерен встретиться с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. ,
Ранее Ушаков заявил, что участие в саммите БРИКС в Казани примут представители 36 стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru