Путин встретится в Казани с Си Цзиньпином, Аббасом и Гутерришем

По его словам, цикл бесед откроется 22 октября. В его рамках Путин встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом ЮАР Сирилом Рамапосой.

Также запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, лидерами Ирана, Турции и Эфиопии Масудом Пезешкианом, Реджепом Тайипом Эрдоганом и Абий Ахмедом Али.

В третий день саммита БРИКС, который пройдёт 222-24 октября, Путин намерен встретиться с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. ,

Ранее Ушаков заявил, что участие в саммите БРИКС в Казани примут представители 36 стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

