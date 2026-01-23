Путин поздравил генсека Компартии Вьетнама с переизбранием

Президент РЫ Владимир Путин поздравил генсека центрального комитета Компартии Вьетнама То Лама с переизбранием. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает RT.

Турпоток из России во Вьетнам в 2025 году вырос в три раза

Отмечается, что глава государства направил соответствующую телеграмму, в которой указал, что переизбрание подтвердждает политический авторитет То Лама и признание его заслуг.

«Мы продолжим совместную работу по наращиванию всего комплекса двусторонних связей – на благо российского и вьетнамского народов», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Вьетнам официально присоединился к БРИКС как страна-партнер объединения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПоздравлениеВладимир ПутинВыборыВьетнам

