Путин поздравил генсека Компартии Вьетнама с переизбранием
Президент РЫ Владимир Путин поздравил генсека центрального комитета Компартии Вьетнама То Лама с переизбранием. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает RT.
Отмечается, что глава государства направил соответствующую телеграмму, в которой указал, что переизбрание подтвердждает политический авторитет То Лама и признание его заслуг.
«Мы продолжим совместную работу по наращиванию всего комплекса двусторонних связей – на благо российского и вьетнамского народов», - подчеркнул российский лидер.
Ранее Вьетнам официально присоединился к БРИКС как страна-партнер объединения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
