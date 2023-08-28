Путин встретился с врио губернатора Омской области Хоценко

Президент России Владимир Путин в понедельник провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Омской области Виталием Хоценко.

В Омской области контрактникам дополнительно выплатят по 150 тысяч рублей

Глава региона рассказал о строительства в области. По его словам, планируется построить за 10 лет два миллиона квадратных метров жилья.

«За десятилетку планируем только с федеральными застройщиками по масштабным инвестпроектам два миллиона квадратных метров построить, 150 миллиардов инвестиций», - сказал Хоценко.

Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Хоценко врио главы Омской области 29 марта, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Омская ОбластьВладимир Путин

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