Путин встретился с премьером Эфиопии Али
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али встретились в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер заявил, что к визиту эфиопского политика российской стороной был подготовлен пакет документов, в том числе «межправсоглашение по информационной безопасности, о воздушном сообщении, меморандум о взаимопонимании в области информационно-коммуникационных технологий».
По его словам, в пакет также вошли «дорожная карта по сотрудничеству в сфере использования атомной энергии и протокол между таможенными службами».
«Поддерживается регулярный политический диалог. Плотно взаимодействуют главы внешнеполитических ведомств. Россия и Эфиопия выступают с единых позиций в решении многих актуальных вопросов глобальной повестки дня», - добавил Путин.
Абий Ахмед Али поблагодарил российского лидера «за тёплый приём» и заявил, что Эфиопия заинтересована в обсуждении с Россией «как с братской страной» развитие двусторонних отношений.
Ранее официальный представитель эфиопского МИД Мелес Алем заявил, что Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС и надеется на положительное решение со стороны стран — членов объединения, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru