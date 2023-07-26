Путин встретился с премьером Эфиопии Али

Российский лидер заявил, что к визиту эфиопского политика российской стороной был подготовлен пакет документов, в том числе «межправсоглашение по информационной безопасности, о воздушном сообщении, меморандум о взаимопонимании в области информационно-коммуникационных технологий».

По его словам, в пакет также вошли «дорожная карта по сотрудничеству в сфере использования атомной энергии и протокол между таможенными службами».

«Поддерживается регулярный политический диалог. Плотно взаимодействуют главы внешнеполитических ведомств. Россия и Эфиопия выступают с единых позиций в решении многих актуальных вопросов глобальной повестки дня», - добавил Путин.

Абий Ахмед Али поблагодарил российского лидера «за тёплый приём» и заявил, что Эфиопия заинтересована в обсуждении с Россией «как с братской страной» развитие двусторонних отношений.

Ранее официальный представитель эфиопского МИД Мелес Алем заявил, что Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС и надеется на положительное решение со стороны стран — членов объединения, сообщает RT.