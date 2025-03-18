В ХАМАС назвали решение Израиля об атаке на Газу приговором заложникам

Решение Израиля о возобновлении боевых действий в секторе Газа означает смертный приговор заложникам, находящимся в анклаве. Об этом заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк, передает РИА Новости.

Израиль сообщил, что возобновил операции против ХАМАС

Ранее в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщили, что Тель-Авив возобновляет военные операции против ХАМАС в связи с тем, что группировка отвергла предложения США о продлении перемирия.

«Решение Нетаньяху о возвращении к войне – это решение о принесении в жертву пленных оккупации [Израиля] и вынесении им смертного приговора», - указал ар-Ришк.

Между тем правительство Газы сообщило, что более 200 человек погибли из-за израильских обстрелов в анклаве в ночь на 18 марта, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ИзраильХамасСектор Газа

Горячие новости

Все новости

партнеры