Путин встретился с Назарбаевым
14 декабря 202408:30
Президент России Владимир Путин провел встречу с первым лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщили в Кремле.
«Состоялась встреча Владимира Путина с... Нурсултаном Назарбаевым», — говорится в сообщении.
В Кремле подчеркнули, что политики встретились в Ново-Огареве. Другие подробности не приводятся.
Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru