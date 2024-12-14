Путин встретился с Назарбаевым

Президент России Владимир Путин провел встречу с первым лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщили в Кремле.

«Состоялась встреча Владимира Путина с... Нурсултаном Назарбаевым», — говорится в сообщении.

В Кремле подчеркнули, что политики встретились в Ново-Огареве. Другие подробности не приводятся.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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ФОТО: Алексей Никольский//РИА Новости
ТЕГИ:КазахстанНазарбаевВладимир Путин

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