Путин провел телефонный разговор с Орбаном
Президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном украинскую проблематику. Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе Будапешта.
В сообщении говорится, что российский лидер изложил собеседнику «принципиальные оценки текущего развития ситуации вокруг Украины».
«Виктор Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учётом своих контактов с рядом западных лидеров», - указали в Кремле.
Также политики обсудили ситуацию в Сирии и вопросы российско-венгерского торгово-экономического сотрудничества, проекты в сфере энергетики.
Ранее Орбан заявил, что избранный президент США Дональд Трамп до инаугурации не уполномочен говорить о прекращении огня на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ТиНАО строится дополнительный корпус на 400 мест для новой школы
- Минобороны: Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
- СМИ: Россия убедила Асада покинуть Сирию
- Захарова: За 10 лет «Артек» посетили дети из 105 стран мира
- Глава ФПБК Бородин: Запад использует Монеточку и Noize MC в своих интересах
- Потехин: У продюсера Черкасова не было прав на песни «Руки Вверх!»
- Дептранс предупредил о новом виде мошенничества
- Россиян предупредили о подорожании платного обучения в 2025 году
- ГД приняла законопроект о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского языка
- Путин провел телефонный разговор с Орбаном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru