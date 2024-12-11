Путин провел телефонный разговор с Орбаном

В сообщении говорится, что российский лидер изложил собеседнику «принципиальные оценки текущего развития ситуации вокруг Украины».

«Виктор Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учётом своих контактов с рядом западных лидеров», - указали в Кремле.

Также политики обсудили ситуацию в Сирии и вопросы российско-венгерского торгово-экономического сотрудничества, проекты в сфере энергетики.

Ранее Орбан заявил, что избранный президент США Дональд Трамп до инаугурации не уполномочен говорить о прекращении огня на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».