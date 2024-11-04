Путин встретился с главой МИД КНДР

Президент РФ Владимир Путин встретился с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Отмечается, что с российской стороны во встрече также приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Глава МИД Северной Кореи передала слова приветствия Путину от председателя КНДР Ким Чен Ына», - говорится в сообщении.

Ранее Цой Сон Хи заявила, что Ким Чен Ын «с самого начала» специальной военной операции России на Украине приказал помогать российской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИДКНДРРоссияВладимир Путин

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