Путин встретился с главой МИД КНДР
Президент РФ Владимир Путин встретился с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что с российской стороны во встрече также приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Глава МИД Северной Кореи передала слова приветствия Путину от председателя КНДР Ким Чен Ына», - говорится в сообщении.
Ранее Цой Сон Хи заявила, что Ким Чен Ын «с самого начала» специальной военной операции России на Украине приказал помогать российской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru