СМИ: Китай недоволен сближением России и КНДР

Китай может быть недоволен сближением России и Северной Кореи, на которую Пекин имел влияние. Об этом сообщает The Economist, ссылаясь на аналитиков.

По данным издания, КНР больше, чем РФ, заинтересована в стабильности на Корейском полуострове. Однако КНДР, укрепляя связи с Москвой, может «осмелеть» и предпринять провокации в отношении Южной Кореи.

Как отметил эксперт аналитического центра в Вашингтоне Виктор Ча, Пекин потерял контроль над ситуацией, Китай «охраняет свое влияние» на Северную Корею. В свою очередь, специалист Азиатского центра Гарвардского университета Сон Хен Ли допустил, что КНР может воспользоваться возможностью оказать давление на Запад из-за укрепления отношений России и КНДР, потребовав «плату» за влияние на эту связь.

Ранее Москва и Пхеньян подписали договор о стратегическом партнерстве, напоминает Ura.ru. Документ предусматривает в том числе расширение сотрудничества в ряде сфер, совместную борьбу с международном терроризмом, взаимопомощь при угрозе вооруженной агрессии.

