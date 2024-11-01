СМИ: Китай недоволен сближением России и КНДР
Китай может быть недоволен сближением России и Северной Кореи, на которую Пекин имел влияние. Об этом сообщает The Economist, ссылаясь на аналитиков.
По данным издания, КНР больше, чем РФ, заинтересована в стабильности на Корейском полуострове. Однако КНДР, укрепляя связи с Москвой, может «осмелеть» и предпринять провокации в отношении Южной Кореи.
Как отметил эксперт аналитического центра в Вашингтоне Виктор Ча, Пекин потерял контроль над ситуацией, Китай «охраняет свое влияние» на Северную Корею. В свою очередь, специалист Азиатского центра Гарвардского университета Сон Хен Ли допустил, что КНР может воспользоваться возможностью оказать давление на Запад из-за укрепления отношений России и КНДР, потребовав «плату» за влияние на эту связь.
Ранее Москва и Пхеньян подписали договор о стратегическом партнерстве, напоминает Ura.ru. Документ предусматривает в том числе расширение сотрудничества в ряде сфер, совместную борьбу с международном терроризмом, взаимопомощь при угрозе вооруженной агрессии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Группа The Cure выпустила первый за 16 лет альбом
- СМИ: Китай недоволен сближением России и КНДР
- Умер автор хита «Люди встречаются» поэт-песенник Олег Жуков
- Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Брянске
- Глава СК Бастрыкин потребовал доклад дела об избиении подростков в Самаре
- Средства ПВО России сбили 41 беспилотник за полтора часа
- СМИ: В результате авиаудара Израиля по Баальбеку погибли семь человек
- Карточка мужа «королевы марафонов» Блиновской пропала из базы розыска МВД
- СМИ: Иран намерен в течение нескольких дней нанести удар по Израилю из Ирака
- «Другие заботы»: Рэпер ST на вопрос о Хэллоуине вспомнил День отца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru