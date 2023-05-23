Путин встретился с Додиком

Президент России Владимир Путин встретился с главой Республики Сербской Милорадом Додиком.

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Путин заявил, что рад видеть Додика в Москве. Президент отметил, что отношения между Россией и Республикой Сербской развиваются успешно.

«У нас за последний год рост товарооборота - 57%. Эту тенденцию нужно сохранять», - сказал российский лидер.

Путин поблагодарил гостя за нейтральную позицию Республики Сербской по конфликту на Украине.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что Белград никому не позволит принимать за него решения. Глава государства подчеркнул, что это касается и вопроса санкций против России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Президент Республики Сербской Милорад Додик
ТЕГИ:СербияВладимир Путин

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