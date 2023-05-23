Боррель: тесные отношения Белграда и Москвы несовместимы с путем евроинтеграции

Он призвал Западные Балканы «воспользоваться импульсом» в процессе расширения евросоюза, созданном Украиной. Евродипломат также потребовал от Белграда быстрого выполнения требований о нормализации отношений с самопровозглашенной Республикой Косово.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не позволит, чтобы за неё принимали решения, в том числе в вопросе введения санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

