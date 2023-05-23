Боррель: тесные отношения Белграда и Москвы несовместимы с путем евроинтеграции

Европейский союз предупредил Сербию, что тесные отношения с Москвой несовместимы с путем евроинтеграции, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

Вучич: Сербия не помогает обходить антироссийские санкции

Он призвал Западные Балканы «воспользоваться импульсом» в процессе расширения евросоюза, созданном Украиной. Евродипломат также потребовал от Белграда быстрого выполнения требований о нормализации отношений с самопровозглашенной Республикой Косово.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не позволит, чтобы за неё принимали решения, в том числе в вопросе введения санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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