Путин: Все настроены закончить конфликт на Украине быстрее
24 октября 202418:44
Все настроены на то, чтобы конфликт на Украине закончился как можно быстрее и желательно мирными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он напомнил, что КНР и Бразилия выступили с мирными инициативами на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
«Многие страны-участницы БРИКС поддержали данные инициативы», - отметил российский лидер.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что саммит БРИКС в Казани успешно завершился, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru