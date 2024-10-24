Путин: Все настроены закончить конфликт на Украине быстрее

Все настроены на то, чтобы конфликт на Украине закончился как можно быстрее и желательно мирными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин.

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Он напомнил, что КНР и Бразилия выступили с мирными инициативами на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

«Многие страны-участницы БРИКС поддержали данные инициативы», - отметил российский лидер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что саммит БРИКС в Казани успешно завершился, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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