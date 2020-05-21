Путин вручил новую награду Шойгу на его 65-летие

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении министра обороны Сергея Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами. Об этом сообщает сайт Кремля.

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«Владимир Путин поздравил Министра обороны Сергея Шойгу с 65-летием и подписал указ о награждении главы оборонного ведомства орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами», - говорится в тексте указа.

Ранее Шойгу поздравил глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил, что «дорожит» дружбой с главой оборонного ведомства, передает РИА ФАН.

Шойгу с 1994 по 2012 год возглавлял МЧС России, затем недолгое время был губернатором Московской области. В том же 2012-м он был назначен на пост министра обороны, сменив Анатолия Сердюкова — последний был уволен с поста главы ведомства из-за коррупционного скандала.

Отметим, что ранее Шойгу уже был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и II степени.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
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