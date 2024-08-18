Путин прибыл в Баку с двухдневным государственным визитом
Президент России Владимир Путин 18 августа прибыл в Азербайджан с государственным визитом, передает РИА Новости.
В понедельник президент России встретится с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в резиденции Загульба. Главы государств проведут переговоры с расширенном составе.
Президенты обсудят вопросы стратегического партнерства и союзничества и актуальные международные проблемы. Запланировано подписание совместных документов и заявления для СМИ.
В середине июня 2024 года завершился вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru