Путин прибыл в Баку с двухдневным государственным визитом

Президент России Владимир Путин 18 августа прибыл в Азербайджан с государственным визитом, передает РИА Новости.

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В понедельник президент России встретится с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в резиденции Загульба. Главы государств проведут переговоры с расширенном составе.

Президенты обсудят вопросы стратегического партнерства и союзничества и актуальные международные проблемы. Запланировано подписание совместных документов и заявления для СМИ.

В середине июня 2024 года завершился вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:АзербайджанРоссияВладимир Путин

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