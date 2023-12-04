Путин впервые посетит выставку «Россия» на ВДНХ

«Сегодня президент примет участие в церемонии награждения победителя номинации "Волонтер года - 2023" в рамках международной премии "Мы вместе" ... на ВДНХ», — уточнил представитель Кремля.

Песков указал, что 4 декабря станет для российского лидера «весьма насыщенным рабочим днем». В частности, Путин примет верительные грамоты у новых послов из-за рубежа и проведет в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

Выставка-форум «Россия» открылась в столице 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посещение павильонов бесплатное, отмечает RT.

