Путин впервые посетит выставку «Россия» на ВДНХ
Президент Владимир Путин впервые посетит международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня президент примет участие в церемонии награждения победителя номинации "Волонтер года - 2023" в рамках международной премии "Мы вместе" ... на ВДНХ», — уточнил представитель Кремля.
Песков указал, что 4 декабря станет для российского лидера «весьма насыщенным рабочим днем». В частности, Путин примет верительные грамоты у новых послов из-за рубежа и проведет в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.
Выставка-форум «Россия» открылась в столице 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посещение павильонов бесплатное, отмечает RT.
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