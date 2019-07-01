Политика

Путин впервые поговорил с Зеленским по телефону

11 июля19:11

Президент Российской Федерации Владимир Путин впервые провел телефонную беседу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Разговор прошёл по инициативе Киева, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, в ходе беседы были затронуты темы урегулирования в Донбассе и совместных усилий по возвращению удерживаемых с обеих сторон граждан. Песков уточнил, что президенты договорились продолжить работу в этом направлении на уровне экспертов. Кроме того, по словам пресс-секретаря, обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате, передает RT.

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Как отмечают argumenti.ru, ранее сегодня Владимир Путин прокомментировал предложение Владимира Зеленского провести встречу в Минске с участием лидеров Германии, Франции, США и Великобритании. Президент РФ подчеркнул, что Москва готова к переговорам в любом формате.

Однако, по его словам, встречу необходимо тщательно подготовить, для чего дождаться окончательного формирования нового правительства Украины и проведения парламентских выборов. Кроме того, необходимо услышать реакцию на предложение западных лидеров, которых упомянул Зеленский.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
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