Путин впервые поговорил с Зеленским по телефону

Как отмечают argumenti.ru, ранее сегодня Владимир Путин прокомментировал предложение Владимира Зеленского провести встречу в Минске с участием лидеров Германии, Франции, США и Великобритании. Президент РФ подчеркнул, что Москва готова к переговорам в любом формате.

Однако, по его словам, встречу необходимо тщательно подготовить, для чего дождаться окончательного формирования нового правительства Украины и проведения парламентских выборов. Кроме того, необходимо услышать реакцию на предложение западных лидеров, которых упомянул Зеленский.

