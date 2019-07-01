Путин впервые поговорил с Зеленским по телефону
Президент Российской Федерации Владимир Путин впервые провел телефонную беседу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Разговор прошёл по инициативе Киева, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря президента РФ, в ходе беседы были затронуты темы урегулирования в Донбассе и совместных усилий по возвращению удерживаемых с обеих сторон граждан. Песков уточнил, что президенты договорились продолжить работу в этом направлении на уровне экспертов. Кроме того, по словам пресс-секретаря, обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате, передает RT.
Как отмечают argumenti.ru, ранее сегодня Владимир Путин прокомментировал предложение Владимира Зеленского провести встречу в Минске с участием лидеров Германии, Франции, США и Великобритании. Президент РФ подчеркнул, что Москва готова к переговорам в любом формате.
Однако, по его словам, встречу необходимо тщательно подготовить, для чего дождаться окончательного формирования нового правительства Украины и проведения парламентских выборов. Кроме того, необходимо услышать реакцию на предложение западных лидеров, которых упомянул Зеленский.
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