Путин: впереди самое опасное и непредсказуемое десятилетие

Впереди самое опасное и непредсказуемое десятилетие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщает РИА Новости.

По его словам, перед всеми цивилизациями сейчас открываются возможности для своего демократического развития.

«Я за демократические отношения с учетом равных интересов друг друга, а не золотого миллиарда», - подчеркнул президент.

Путин: В современном мире отсидеться не получится

Он также отметил, что Россия считает важным активнее запускать механизмы больших пространств, основанных на взаимодействии стран-соседей.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не считает себя врагом Запада, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападПрезидент РФВалдайВладимир Путин
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