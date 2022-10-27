Путин: впереди самое опасное и непредсказуемое десятилетие

Впереди самое опасное и непредсказуемое десятилетие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщает РИА Новости.

По его словам, перед всеми цивилизациями сейчас открываются возможности для своего демократического развития.

«Я за демократические отношения с учетом равных интересов друг друга, а не золотого миллиарда», - подчеркнул президент.