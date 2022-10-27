Путин: В современном мире отсидеться не получится
Запад пожинает плоды однополярного мира, нынешний кризис затронул всех, заявил Владимир Путин на дискуссионном клубе «Валдай»
«В современном мире отсидеться вряд ли удастся, посеявший ветер — пожнет бурю. Кризис затронул всех. Уверенность в своей непогрешимости – это очень опасное состояние», - сказал он.
По его словам, перед человечеством стоит выбор, есть два пути: накапливать груз проблем или вместе попытаться найти решения.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речь Владимира Путина, с которой он выступит 27 октября на дискуссионном клубе «Валдай» - главное событие дня.
По его словам, выступление российского лидера несколько дней будут «анализировать, читать и перечитывать».
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