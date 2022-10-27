Путин возмутился, что российские удобрения не отдают беднейшим странам
Президент РФ Владимир Путин возмутился, что беднейшим странам не отдают российские удобрения, застрявшие в портах. Об этом он сказал на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.
Путин еще в сентябре сообщил, что проинформировал генсека ООН о 300 тысячах тонн российских удобрений, скопившихся в морских портах ЕС. Российский лидер подчеркнул, что Москва готова бесплатно передать их в развивающиеся страны. Путин призвал секретариат ООН поспособствовать снятию европейских ограничений на экспорт удобрений из РФ в третьи страны.
Ранее ученый-почвовед, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Петр Чекмарев в пресс-центре НСН заявил о серьезной нехватке минеральных удобрений в Европе. По его словам, странам будет не хватать кукурузы, зерновых культур.
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