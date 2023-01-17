Путин внёс в Госдуму законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы

В документе, который опубликован в электронной базе нижней палаты парламента речь идёт о таких международных договорах, как «Устав Совета Европы от 5 мая 1949 года», «Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы от 2 сентября 1949 года», «Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года», «Европейская конвенция о пресечении терроризма и других».

«Законопроектом предусматривается прекращение действия в отношении России международных договоров Совета Европы в связи с прекращением членства Российской Федерации в этой международной организации», - сказано в документе.

Ранее комитет министров Совета Европы принял решение прекратить членство России в организации с 16 марта 2022 года, сообщает RT.