Путин внёс в Госдуму законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы
Президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий прекращение действия в отношении России международных договоров Совета Европы.
В документе, который опубликован в электронной базе нижней палаты парламента речь идёт о таких международных договорах, как «Устав Совета Европы от 5 мая 1949 года», «Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы от 2 сентября 1949 года», «Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года», «Европейская конвенция о пресечении терроризма и других».
«Законопроектом предусматривается прекращение действия в отношении России международных договоров Совета Европы в связи с прекращением членства Российской Федерации в этой международной организации», - сказано в документе.
Ранее комитет министров Совета Европы принял решение прекратить членство России в организации с 16 марта 2022 года, сообщает RT.
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