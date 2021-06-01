Путин внес в Госдуму проект о праве Генпрокуратуры защищать интересы РФ в ЕСПЧ
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о праве Генпрокуратуры РФ защищать интересы России в иностранных органах и судах.
Таким образом ведомство сможет представлять интересы России в Европейском суде по правам человека.
В марте генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил передать его ведомству право представления интересов России в ЕСПЧ. Он объяснил это «юридической агрессией» Украины, WADA и ряда частных лиц. Президент эту инициативу поддержал.
На данный момент функции представителя России в ЕСПЧ выполняет заместитель министра юстиции. С 2017 года эту должность занимает Михаил Гальперин.
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