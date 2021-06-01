Путин внес в Госдуму проект о праве Генпрокуратуры защищать интересы РФ в ЕСПЧ

В марте генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил передать его ведомству право представления интересов России в ЕСПЧ. Он объяснил это «юридической агрессией» Украины, WADA и ряда частных лиц. Президент эту инициативу поддержал.

На данный момент функции представителя России в ЕСПЧ выполняет заместитель министра юстиции. С 2017 года эту должность занимает Михаил Гальперин.









