Путин внес в Госдуму проект о праве Генпрокуратуры защищать интересы РФ в ЕСПЧ

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о праве Генпрокуратуры РФ защищать интересы России в иностранных органах и судах.

Таким образом ведомство сможет представлять интересы России в Европейском суде по правам человека.

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В марте генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил передать его ведомству право представления интересов России в ЕСПЧ. Он объяснил это «юридической агрессией» Украины, WADA и ряда частных лиц. Президент эту инициативу поддержал.

На данный момент функции представителя России в ЕСПЧ выполняет заместитель министра юстиции. С 2017 года эту должность занимает Михаил Гальперин.



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ТЕГИ:ГосдумаГенпрокуратура
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