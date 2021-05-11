ЕСПЧ удовлетворил иск «Новой газеты» против России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил «Новой газете» компенсацию морального вреда по иску против России, сообщает ТАСС.

В постановлении говорится, что суд единогласно постановил, что имело место в нарушение статьи 10 Европейской конвенции по правам человека на свободу выражения мнения. В качестве компенсации изданию присудили две тысячи евро, а также ещё 2 237 евро на судебных издержек.

Предметом разбирательства стала статья, опубликованная 20 января 2010 года, в которой Роскомнадзор усмотрел возбуждение социальной, расовой и национальной розни, а также пропаганду исключительности или неполноценности по социальному, национальному или расовому признаку.

Обратиться в ЕСПЧ «Новая газета» решила после безуспешных попыток признать предупреждение регулятора незаконным сначала в Таганском районном суде города Москвы, а затем в Московском городском суде и Верховном суде РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что иногда ЕСПЧ принимает «явно неправовые решения», сообщает RT. По его словам, это неприемлемо для России.

