ЕСПЧ удовлетворил иск «Новой газеты» против России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил «Новой газете» компенсацию морального вреда по иску против России, сообщает ТАСС.
В постановлении говорится, что суд единогласно постановил, что имело место в нарушение статьи 10 Европейской конвенции по правам человека на свободу выражения мнения. В качестве компенсации изданию присудили две тысячи евро, а также ещё 2 237 евро на судебных издержек.
Предметом разбирательства стала статья, опубликованная 20 января 2010 года, в которой Роскомнадзор усмотрел возбуждение социальной, расовой и национальной розни, а также пропаганду исключительности или неполноценности по социальному, национальному или расовому признаку.
Обратиться в ЕСПЧ «Новая газета» решила после безуспешных попыток признать предупреждение регулятора незаконным сначала в Таганском районном суде города Москвы, а затем в Московском городском суде и Верховном суде РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что иногда ЕСПЧ принимает «явно неправовые решения», сообщает RT. По его словам, это неприемлемо для России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru