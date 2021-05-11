Путин внес в Госдуму проект о денонсации Договора по открытому небу

Напомним, что ДОН – многосторонний международный договор, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. На сегодняшний день участниками Договора являются 33 государства (США вышли из Договора в 2020 году).

В январе этого года в МИД РФ заявили, что готовятся процедуры по выходу из договора. В ведомстве отметили, что после выхода Америки существенно нарушился баланс интересов стран-участников.



