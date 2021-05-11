Путин внес в Госдуму проект о денонсации Договора по открытому небу

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщается в базе данных нижней палаты парламента.

Накануне президент РФ назначил замглавы МИД Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации договора.

В Госдуме прокомментировали выход России из Договора по открытому небу

Напомним, что ДОН – многосторонний международный договор, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. На сегодняшний день участниками Договора являются 33 государства (США вышли из Договора в 2020 году).

В январе этого года в МИД РФ заявили, что готовятся процедуры по выходу из договора. В ведомстве отметили, что после выхода Америки существенно нарушился баланс интересов стран-участников.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ЗаконопроектГосдумаВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры