Путин внес в Госдуму проект о денонсации Договора по открытому небу
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщается в базе данных нижней палаты парламента.
Накануне президент РФ назначил замглавы МИД Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации договора.
Напомним, что ДОН – многосторонний международный договор, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. На сегодняшний день участниками Договора являются 33 государства (США вышли из Договора в 2020 году).
В январе этого года в МИД РФ заявили, что готовятся процедуры по выходу из договора. В ведомстве отметили, что после выхода Америки существенно нарушился баланс интересов стран-участников.
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