Путин внес в Думу законопроект по усовершенствованию работы Счетной палаты

Согласно документу, будет изменен порядок назначения и освобождения от должности председателя и зампреда Счетной палаты. Руководителей ведомства предлагается назначать на шесть лет, кандидатуры главы и замглавы СП вносит президент.

Кроме того, законопроект вводит новый вид аудита аудит соответствия, а также предполагает внесение изменений для разграничения видов проверок. Нововведения призваны структурировать виды и специальные предметные области аудита, закрепить за соответствующими видами контроля принятые в международной практике критерии, процедуры и особенности.

Также Счетной палате могут предоставить право участвовать в законопроектной деятельности, вносить предложения о совершенствовании бюджетного законодательства и развитии финансовой системы. Кроме того, законопроект предлагает дать СП постоянный доступ к информационным системам федеральных государственных органов и госучреждений, органов управления государственными внебюджетными фондами, пишет Ura.ru.

