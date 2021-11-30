Путин внес в Думу законопроект по усовершенствованию работы Счетной палаты

Президент Владимир Путин внес в Госдуму поправки в федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации», предусматривающие расширение полномочий председателя СП Алексея Кудрина. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парлмента.

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Согласно документу, будет изменен порядок назначения и освобождения от должности председателя и зампреда Счетной палаты. Руководителей ведомства предлагается назначать на шесть лет, кандидатуры главы и замглавы СП вносит президент.

Кроме того, законопроект вводит новый вид аудита аудит соответствия, а также предполагает внесение изменений для разграничения видов проверок. Нововведения призваны структурировать виды и специальные предметные области аудита, закрепить за соответствующими видами контроля принятые в международной практике критерии, процедуры и особенности.

Также Счетной палате могут предоставить право участвовать в законопроектной деятельности, вносить предложения о совершенствовании бюджетного законодательства и развитии финансовой системы. Кроме того, законопроект предлагает дать СП постоянный доступ к информационным системам федеральных государственных органов и госучреждений, органов управления государственными внебюджетными фондами, пишет Ura.ru.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Счетная ПалатаЗаконопроектГосдумаВладимир Путин
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