Путин: Власти в облаках не витают

Сверхзадача России стала известна в среду: это - изменение структуры экономики. Такое определение предложил президент Путин, выступая на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие главы обеих палат российского парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, председатели профильных комитетов Госдумы, руководители законодательных собраний субъектов Федерации, первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Кроме изменения структуры экономики следует также повысить производительность труда в стране, - добавил Владимир Путин. К решению этих задач должны подключиться региональные власти, которые, по мысли главы государства, не должны создавать дополнительные барьеры для инвесторов, а, напротив, помогать им в реализации проектов, а также продвигать бизнес-инициативы и «разбюрокрачивать систему принятия решений».

Затронул Владимир Путин и последнюю громкую инициативу председателя правительства – так называемую «регуляторную гильотину». Так вот, эта самая гильотина не должна привести к образованию правового вакуума, - указал президент: «Столь масштабное обнуление ни в коем случае не должно привести к правовой пустоте, правовому вакууму и "люкам"», - сказал Путин. По его словам, не следует впадать в крайности - ни слишком жестко контролировать бизнес, ни чрезмерно ослаблять контроль.

«Власти не витают в облаках» - заверил Владимир Путин, говоря о работе государственной машины в целом. Иногда власти принимают «непростые и непопулярные» решения, - признал президент. Но, по его словам, которые приводит РИА Новости, граждане все поймут, необходимо лишь с ними общаться: «Все решения должны приниматься в интересах граждан… когда мы разъясняем это людям, тогда совершенно другая обстановка в обществе складывается. Когда люди понимают, что власть не сама по себе существует, в каких-то облаках витает …, тогда и другое отношение будет», - уверен Путин.

Да как Вам сказать, Владимир Владимирович. Некоторые во власти в облаках, может, и не витают, а, наоборот, «приземлились» и усердно пашут. А некоторые и не сеют и не пашут. Зато с усердием рапортуют при случае об исполнении тех или иных положений майских указов. Не вполне понятно, правда, что это у некоторых из таковых медработники забастовки устраивают. По докладам у них наверняка достойная зарплата, как предусмотрено этими самыми указами. А в действительности они просто больше не могут пахать на скорой помощи за 10-11 тысяч в месяц. Пахарю тоже ведь что-то есть надо. А то глубоко не вспашет.



