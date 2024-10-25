Путин включил Жогу в состав Совбеза

Полномочный представитель президента в Уральском федерально округе Артёма Жога был включён в состав Совета безопасности России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в документе.

Согласно законам РФ, в состав Совбеза входят все полпреды главы государства в регионах. Путин назначил Жогу полпредом в УрФО 2 октября.

Ранее Путин ввёл в состав Совбеза помощника президента Алексея Дюмина, первого зампредседателя правительства Дениса Мантурова, руководителя ФМБА Веронику Скворцову, сообщает Telegram-канал Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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