Путин включил Жогу в состав Совбеза
Полномочный представитель президента в Уральском федерально округе Артёма Жога был включён в состав Совета безопасности России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в документе.
Согласно законам РФ, в состав Совбеза входят все полпреды главы государства в регионах. Путин назначил Жогу полпредом в УрФО 2 октября.
Ранее Путин ввёл в состав Совбеза помощника президента Алексея Дюмина, первого зампредседателя правительства Дениса Мантурова, руководителя ФМБА Веронику Скворцову, сообщает Telegram-канал Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Леди Гага выпустила первую песню из нового альбома
- Суд арестовал жителя Ставропольского края за подготовку теракта
- В Греции священники украли у церкви около €3 млн и потратили на ночные клубы
- Набиуллина: В 2024 году инфляция будет вдвое выше 4%
- Набиуллина: Проблема дефицита кадров в РФ усугубилась
- Зеленский не пустил Гутерриша на Украину после поездки на саммит БРИКС
- «Уже есть Канада и Латвия»: Актер Дюжев заявил, что не боится санкций от США
- Агентство «Флоктори» подало иск на 870 тысяч рублей против компании Лерчек
- Украина выпустила девять дронов по Курской, Брянской и Орловской областям
- Путин включил Жогу в состав Совбеза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru