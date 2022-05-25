Путин лично представил нового главу МЧС Куренкова
Президент России Владимир Путин посетил центр управления в кризисных ситуациях МЧС, где лично представил нового главу ведомства Александра Куренкова, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства рассказал, что Куренков был рядовым сотрудником в органах государственной безопасности, затем работал в Федеральной службе охраны (ФСО), а до назначения главой МЧС занимал пост заместителя директора Федеральной службы войск Национальной гвардии.
По его словам, теперь Куренков поднялся на ещё одну ступеньку в своей профессиональной карьере.
«Но Александр Вячеславович не карьерист в плохом смысле слова, а наоборот, он служака. Знает то дело, за которое берется, досконально. Умеет, будучи человеком зрелым, выстроить отношения в коллективе», - подчеркнул российский лидер.
Ранее Совет Федерации РФ проголосовал за утверждение Куренкова на посту главы МЧС, позже Путин подписал указ о его назначении.
Прежний глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на межведомственных учениях, пытаясь спасти сорвавшегося в воду кинорежиссёра Александра Мельника.
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