Путин лично представил нового главу МЧС Куренкова

Глава государства рассказал, что Куренков был рядовым сотрудником в органах государственной безопасности, затем работал в Федеральной службе охраны (ФСО), а до назначения главой МЧС занимал пост заместителя директора Федеральной службы войск Национальной гвардии.

По его словам, теперь Куренков поднялся на ещё одну ступеньку в своей профессиональной карьере.

«Но Александр Вячеславович не карьерист в плохом смысле слова, а наоборот, он служака. Знает то дело, за которое берется, досконально. Умеет, будучи человеком зрелым, выстроить отношения в коллективе», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Совет Федерации РФ проголосовал за утверждение Куренкова на посту главы МЧС, позже Путин подписал указ о его назначении.

Прежний глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на межведомственных учениях, пытаясь спасти сорвавшегося в воду кинорежиссёра Александра Мельника.