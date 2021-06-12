Путин: Виновные в гибели ряда известных россиян пойманы
Президент России Владимир Путин сообщил, что ряд преступников, причастных к случаям гибели известных россиян, пойманы. Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалу NBC.
Журналист NBC напомнил о нескольких громких делах, касающихся смертей российских граждан. Среди названных им имен были, в частности, журналистка Анна Политковская, экс-офицер ФСБ Александр Литвиненко, юрист Сергей Магнитский, политик Борис Немцов, бывший министр печати Михаил Лесин.
«Мы нашли преступников, которые совершили эти деяния, некоторые в тюрьме, и мы готовы продолжить работу в этом направлении», — заявил Путин.
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