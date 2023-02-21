Путин: В войнах, развязанных США после 2001 года, погибло почти 900 тысяч человек

В результате войн, которые развязали США после 2001 года, погибло свыше 900 тысяч человек, а более 38 миллионов стали беженцами. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Песков заявил, что послание Путина будут тщательно изучать во всем мире

Он отметил, что на конференции в Мюнхене Россию обвиняли, чтобы весь мир забыл, что натворил Запад за последние десятилетия. Путин подчеркнул, что целые регионы погружены в хаос.

Ранее президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко в разговоре с НСН отметил, что Путин в своем послании сделает акценты на специальной военной операции и экономике. В свою очередь политолог Сергей Марков отмечал, что во время послания президента Федеральному собранию прозвучат сенсационные заявления. При этом политолог Марат Баширов указывал, что 21 февраля станет символической датой не только для спецоперации на Украине, но и для всего мирового сообщества.

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ФОТО: скрин youtube
ТЕГИ:РоссияВладимир Путин
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