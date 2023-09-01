Путин в День знаний пожелал россиянам успехов в учебе и работе

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем знаний и пожелал успехов в учебе и работе.

Путин и Жапаров дали старт возведению трех русскоязычных школ в Киргизии

Российский лидер пожелал всем первоклассникам получить много интересных и полезных знаний, а также добиться успехов в жизни и работать на благо страны.

Кроме того Путин поддержал включение в школьную программу изучение китайского и других восточных языков.

«Это не быстрый процесс, потому что нужны специалисты, финансовые ресурсы. Но мы будем это делать, основываясь на той базе, которая досталась нам ещё с прежних времен», - сказал президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что дети являются самым большим счастьем, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:День ЗнанийВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры