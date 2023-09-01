Путин в День знаний пожелал россиянам успехов в учебе и работе
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем знаний и пожелал успехов в учебе и работе.
Российский лидер пожелал всем первоклассникам получить много интересных и полезных знаний, а также добиться успехов в жизни и работать на благо страны.
Кроме того Путин поддержал включение в школьную программу изучение китайского и других восточных языков.
«Это не быстрый процесс, потому что нужны специалисты, финансовые ресурсы. Но мы будем это делать, основываясь на той базе, которая досталась нам ещё с прежних времен», - сказал президент.
Ранее Владимир Путин заявил, что дети являются самым большим счастьем, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru