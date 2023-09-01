Путин и Жапаров дали старт возведению трех русскоязычных школ в Киргизии

«Разрешаю и, более того, прошу об этом. Начинайте работу», - сказал российский лидер.

Ранее стало известно, что более 20 тысяч детей пошли в школы и детские сады Херсонской области в первый день осени, что превышает прошлогодние показатели на 20-30%.

Накануне заслуженный учитель России Любовь Павлюченкова в эфире НСН назвала лучшие подарки от школьников на 1 сентября.

