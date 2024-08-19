Путин: В Баку планируется открыть российско-азербайджанский университет
Россия и Азербайджан планируют открыть в Баку совместный университет. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
По итогам российско-азербайджанских переговоров он отметил, что данную инициативу поддержал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Надеюсь, что мы ее достаточно быстро реализуем... К такому проекту с нашей стороны готов подключить Санкт-Петербургский госуниверситет», - заключил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что Россия и Азербайджан будут вместе создавать танкеры для перевозки нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: В Баку планируется открыть российско-азербайджанский университет
- Генпрокуратура заявила о хищении из бюджета нацпроектов трех млрд рублей
- Россия и Азербайджан будут вместе создавать танкеры для перевозки нефти
- «Я не сам это выдумал»: Милонов извинился перед Ургантом
- Алена Делона похоронят в часовне рядом с его 35 собаками
- Вирусолог пояснил, что вакцинация и карантинные мероприятия остановят оспу обезьян
- Алиев назвал визит Путина исключительно важным
- В ФРГ заявили, что обмениваются с РФ данными о подрывах «Северных потоков»
- Кадыров поблагодарил Маска за Starlink в зоне СВО
- В Латвии выставят на аукцион национализированный культурный центр «Дом Москвы»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru