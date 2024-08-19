Путин: В Баку планируется открыть российско-азербайджанский университет

Россия и Азербайджан планируют открыть в Баку совместный университет. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин прибыл в Баку с двухдневным государственным визитом

По итогам российско-азербайджанских переговоров он отметил, что данную инициативу поддержал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Надеюсь, что мы ее достаточно быстро реализуем... К такому проекту с нашей стороны готов подключить Санкт-Петербургский госуниверситет», - заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Россия и Азербайджан будут вместе создавать танкеры для перевозки нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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