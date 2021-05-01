Путин уволил со службы замглавы МЧС РФ

Президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ генерал-полковника Павла Барышева. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

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«Освободить генерал-полковника Барышева Павла Федоровича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуация и ликвидации последствий стихийных бедствий», - сказано в документе.

Уточняется, что решение президента вступает в силу с момента подписания указа.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
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