Путин уволил Фургала в связи с утратой доверия

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края с формулировкой «в связи с утратой доверия». Тем же указом однопартиец Фургала, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярёв назначен врио главы региона.

Текст документа опубликован на сайте Кремля в понедельник, 20 июля сразу беседы главы государства с Дегтярёвым по видеосвязи.

Фургал был задержан 9 июля по подозрению в организации заказных убийств предпринимателей в 2004-2005 годах, 10 июля суд санкционировал его арест. Всё это время политик формально оставался губернатором, а в регионе проходили несанкционированные массовые акции в его поддержку.

