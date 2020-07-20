Путин уволил Фургала в связи с утратой доверия
Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края с формулировкой «в связи с утратой доверия». Тем же указом однопартиец Фургала, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярёв назначен врио главы региона.
Текст документа опубликован на сайте Кремля в понедельник, 20 июля сразу беседы главы государства с Дегтярёвым по видеосвязи.
Фургал был задержан 9 июля по подозрению в организации заказных убийств предпринимателей в 2004-2005 годах, 10 июля суд санкционировал его арест. Всё это время политик формально оставался губернатором, а в регионе проходили несанкционированные массовые акции в его поддержку.
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