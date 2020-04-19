Путин увидел страх Запада перед объединением стан бывшего СССР

Президент России Владимир Путин считает, что на западные партнеры пытаются мешать глубокой интеграции государств на постсоветском пространстве. Об этом российский лидер заявил в эфире «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По словам президента, западные партнеры не заинтересованы в появлении конкурента в экономической сфере и не желают его укрепления, пишет Газета. ru.

«Они не хотят роста или увеличения возможностей своего конкурента. Но а мы-то этого хотим, потому что это путь к повышению благосостояния наших людей», — отметил Путин.

Он также назвал процесс интеграции на постсоветском пространстве естественным, упомянув об общих культурных, инфраструктурных, экономических связях.