Путин увидел страх Запада перед объединением стан бывшего СССР
Президент России Владимир Путин считает, что на западные партнеры пытаются мешать глубокой интеграции государств на постсоветском пространстве. Об этом российский лидер заявил в эфире «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
По словам президента, западные партнеры не заинтересованы в появлении конкурента в экономической сфере и не желают его укрепления, пишет Газета. ru.
«Они не хотят роста или увеличения возможностей своего конкурента. Но а мы-то этого хотим, потому что это путь к повышению благосостояния наших людей», — отметил Путин.
Он также назвал процесс интеграции на постсоветском пространстве естественным, упомянув об общих культурных, инфраструктурных, экономических связях.
«Используя все эти наработанные десятилетиями, если не веками, преимущества, мы повышаем свою конкурентоспособность. Только так я могу объяснить сопротивление некоторых наших западных коллег, которые до недавнего времени вообще не хотели даже разговаривать с нашим экономическим — именно экономическим, не политическим, не военным — объединением», — сказал президент.
Напомним, во время большой пресс-конференции в конце 2018 года Владимир Путин исключил возможность «реставрации социализма» в России.
Ранее бывший американский дипломат и экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас заявил в интервью НСН, что Вашингтон не успокоится, пока не разделит Россию на части.
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