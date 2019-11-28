Эксперт: СССР смог бы обогнать Америку по всем параметрам

Китайское издание Fenghuang wang утверждает, что если бы СССР не распался, страна была бы мировой державой, не уступающей США. Журналисты Поднебесной акцентируют внимание на том, что даже в отсутствии прогресса в развитии науки и техники, Советский Союз на момент распада был второй по величине экономикой мира. Благодаря военной мощи, СССР мог бы оказывать давление на Вашингтон в случае необходимости, не позволяя Штатам проводить столь провокативную политику.

Схожей точки зрения придерживается и директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. В интервью НСН он обвинил Михаила Горбачева в развале Советского Союза (слушайте аудио).

«Никаких сомнений в этом нет. Распад СССР не был предопределён, даже с учетом всех демографических и экономических проблем.