Эксперт: СССР смог бы обогнать Америку по всем параметрам

28 ноября 201910:15
Наталья Шатова

Директор Института проблем глобализации согласился в эфире НСН с мнением китайских журналистов, которые прочили большое будущее СССР в случае, если бы он не развалился.

Китайское издание Fenghuang wang утверждает, что если бы СССР не распался, страна была бы мировой державой, не уступающей США. Журналисты Поднебесной акцентируют внимание на том, что даже в отсутствии прогресса в развитии науки и техники, Советский Союз на момент распада был второй по величине экономикой мира. Благодаря военной мощи, СССР мог бы оказывать давление на Вашингтон в случае необходимости, не позволяя Штатам проводить столь провокативную политику.

Схожей точки зрения придерживается и директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. В интервью НСН он обвинил Михаила Горбачева в развале Советского Союза (слушайте аудио).

«Никаких сомнений в этом нет. Распад СССР не был предопределён, даже с учетом всех демографических и экономических проблем.

Горбачев поспорил с Путиным о причинах распада СССР

Это было результатом ничтожества Горбачева, и в значительной степени заговора самой правящей тусовки. Если бы Союз устоял, пережив бы горбачёвскую власть, в таком случае мы были бы мощнее, чем США», - считает Делягин.

Китайские журналисты считают, что современная Россия уступает Советскому Союзу, но по-прежнему остается второй в мире военной державой, а также успешно удерживает позиции на внешнеполитической арене.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: pixaby.com
ТЕГИ:СССРКитай