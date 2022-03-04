Путин утвердил закон о санкциях против иностранцев

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о распространении санкционных мер за нарушение прав россиян на всех иностранцев и лиц без гражданства.

Медведев не исключил арест средств иностранцев в РФ

Ранее санкции за нарушение прав россиян могли вводиться только против граждан США.

Теперь власти РФ смогут арестовывать финансовые активы, запрещать въезжать в страну, совершать инвестиции всем иностранцам.

Кроме того, Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к несанкционнированным акциям.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:СанкцииВладимир Путин
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