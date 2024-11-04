Путин утвердил участника «Времени героев» на пост губернатора Тамбова

Президент России Владимир Путин предложил бывшему мэру Краснодара Евгению Первышову занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Тамбовской области.

Первышов согласился на данное предложение, после чего президент подписал соответствующий указ о его назначении.

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Евгений Первышов родом из Краснодара. В 1990-х годах работал на нефтеперерабатывающем заводе и в городских структурах. С 2012 года занимал должности замначальника и начальника городского управления муниципального контроля, затем возглавил администрацию Прикубанского округа.

С сентября 2013 года был замглавы Краснодара, а с 2016 по 2021 год — мэром города. В октябре 2022 года он объявил о намерении отправиться в зону спецоперации и с мая 2024 года проходит обучение в программе «Время героев» для участников спецопераций, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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