Путин утвердил участника «Времени героев» на пост губернатора Тамбова

Евгений Первышов родом из Краснодара. В 1990-х годах работал на нефтеперерабатывающем заводе и в городских структурах. С 2012 года занимал должности замначальника и начальника городского управления муниципального контроля, затем возглавил администрацию Прикубанского округа.

С сентября 2013 года был замглавы Краснодара, а с 2016 по 2021 год — мэром города. В октябре 2022 года он объявил о намерении отправиться в зону спецоперации и с мая 2024 года проходит обучение в программе «Время героев» для участников спецопераций, передает «Радиоточка НСН».