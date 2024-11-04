Губернатор Тамбовской области Егоров объявил, что покидает свой пост
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров в своём Telegram-канале заявил, что покидает свой пост в связи с переходом на работу на федеральном уровне.
Он напомнил, что возглавил регион в 2021 году. По его словам, за прошедшее время в Тамбовской области было сделано многое, однако теперь перед ним будут стоять другие задачи.
«Сегодня руководство страны ставит передо мной другие задачи на федеральном уровне, которые необходимо будет выполнять», - заключил чиновник.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru