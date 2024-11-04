Губернатор Тамбовской области Егоров объявил, что покидает свой пост

Он напомнил, что возглавил регион в 2021 году. По его словам, за прошедшее время в Тамбовской области было сделано многое, однако теперь перед ним будут стоять другие задачи.

«Сегодня руководство страны ставит передо мной другие задачи на федеральном уровне, которые необходимо будет выполнять», - заключил чиновник.

Ранее Станислав Поздняков анонсировал уход с поста президента Олимпийского комитета России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

