Губернатор Тамбовской области Егоров объявил, что покидает свой пост

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров в своём Telegram-канале заявил, что покидает свой пост в связи с переходом на работу на федеральном уровне.

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Он напомнил, что возглавил регион в 2021 году. По его словам, за прошедшее время в Тамбовской области было сделано многое, однако теперь перед ним будут стоять другие задачи.

«Сегодня руководство страны ставит передо мной другие задачи на федеральном уровне, которые необходимо будет выполнять», - заключил чиновник.

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ФОТО: мэропад, отставка, увольнение
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