Путин утвердил штрафы за неисполнение закона о СМИ-иноагентах
Президент РФ Владимир Путин утвердил законопроект о штрафах за неисполнение закона о СМИ-иностранных агентах.
Документ предусматривает наказание для физлиц 10 тысяч рублей, для должностных лиц – 50 тысяч рублей, юридических лиц – полмиллиона рублей.
За повторное нарушение будут штрафовать 50, 100 тысяч и 1 млн рублей соответственно. За неоднократные нарушения (более двух раз в течение года) гражданам будет грозить штраф в 100 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток, должностным лицам — штраф в 200 тысяч рублей, для юрлиц — 5 млн рублей.
Подписанный Путиным законопроект вступит в силу с 1 февраля 2020 года, отмечают «Известия».
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