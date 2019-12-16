Путин утвердил штрафы за неисполнение закона о СМИ-иноагентах

Документ предусматривает наказание для физлиц 10 тысяч рублей, для должностных лиц – 50 тысяч рублей, юридических лиц – полмиллиона рублей.

За повторное нарушение будут штрафовать 50, 100 тысяч и 1 млн рублей соответственно. За неоднократные нарушения (более двух раз в течение года) гражданам будет грозить штраф в 100 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток, должностным лицам — штраф в 200 тысяч рублей, для юрлиц — 5 млн рублей.

Подписанный Путиным законопроект вступит в силу с 1 февраля 2020 года, отмечают «Известия».

