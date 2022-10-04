Совфед единогласно ратифицировал договоры о новых субъектах в составе РФ

Совет Федерации принял решение о ратификации международных договоров о вступлении в Россию четырех новых территорий. В состав страны принимаются Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области. Все сенаторы проголосовали «за».

Документы были торжественно подписаны в Кремле на прошлой неделе, 30 сентября. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», зал скандировал «Россия» после окончания церемонии подписания договоров. Президент РФ Владимир Путин взялся за руки с руководителями всех новых субъектов.