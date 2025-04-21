Путин утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Ираном
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится о стремлении Москвы и Тегерана к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
Уточняется, что речь в договоре идёт о сотрудничестве в обороне, борьбе с терроризмом, энергетике, финансах, транспорте и промышленности, сельском хозяйстве, культуре, науке и технологиях.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что стратегическое партнёрство между Россией и Ираном может сыграть важную роль в противостоянии западному влиянию, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru