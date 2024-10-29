Путин рассказал о модернизации ядерных сил России
Оснащённость российских ядерных сил современными образцами вооружения достигла порядка 94%. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Перед тренировкой стратегических сил сдерживания он указал, что ракетные войска стратегического назначения (РВСН) будут переводить на новые стационарные и мобильные комплексы, которые отличаются «более высокой точностью и сокращённым временем подготовки к пуску».
Также Путин отметил, что Военно-Морской флот РФ продолжит получать новейшие атомные подводные крейсеры, запланирована и модернизация стратегических бомбардировщиков дальней авиации.
«Мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности», - заключил глава государства.
Ранее на вооружение российской армии была принята межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) морского базирования «Булава», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru