Путин утвердил новую российскую климатическую доктрину

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую климатическую доктрину страны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Одновременно указом признаётся утратившим силу распоряжение главы государства от 17 декабря 2009 года об утверждении предыдущей версии такой доктрины

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в документе.

Ранее в России вступили в силу изменения в свод правил, который регулирует климатологические особенности строительства в регионах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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