Путин утвердил новую российскую климатическую доктрину
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую климатическую доктрину страны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Одновременно указом признаётся утратившим силу распоряжение главы государства от 17 декабря 2009 года об утверждении предыдущей версии такой доктрины
«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в документе.
Ранее в России вступили в силу изменения в свод правил, который регулирует климатологические особенности строительства в регионах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru