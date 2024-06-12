Путин утвердил денонсацию соглашения с Украиной о культурных центрах
Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Украиной об информационно-культурных центрах. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Межправительственное соглашение об учреждении и условиях деятельности таких центров было подписано в феврале 1998 года и вступило в силу в апреле 2012-го. Документ предусматривал создание в Киеве Российского центра науки и культуры, в Москве — Национального культурного центра Украины.
Однако в 2014 году условия работы российского центра в украинской столице усложнились, учреждение не раз подвергалось атакам националистических группировок. Центр свернул работу в 2021 году, после введения Киевом санкций в отношении Россотрудничества. При этом украинский центр в Москве прекратил деятельность в феврале 2022 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru