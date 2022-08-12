Женщина неожиданно родила на Эльбрусе

Туристка родила ребёнка на горе Эльбрус. Произошло это на станции канатной дороги Гара-Баши на высоте 3 800 метров, информирует Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС.

Пока спасатели добирались на место по вызову, женщина уже родила мальчика. Мать с новорождённым переправлены на поляну Азау, где переданы в руки врачей.

В МЧС отмечают, что впервые стали свидетелями родов на высочайшей горе Европы. Очевидцы предлагают новоиспечённой матери назвать мальчика Эльбрусом.

