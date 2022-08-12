Женщина неожиданно родила на Эльбрусе
Туристка родила ребёнка на горе Эльбрус. Произошло это на станции канатной дороги Гара-Баши на высоте 3 800 метров, информирует Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС.
Пока спасатели добирались на место по вызову, женщина уже родила мальчика. Мать с новорождённым переправлены на поляну Азау, где переданы в руки врачей.
В МЧС отмечают, что впервые стали свидетелями родов на высочайшей горе Европы. Очевидцы предлагают новоиспечённой матери назвать мальчика Эльбрусом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,8 млн+27 810 / сут.
Умерли
383 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+14 320 / сут.
- В России предложили запретить рекламу самогонных аппаратов
- Сергей Собянин наградил победителей конкурса лучших строительных проектов
- Один день службы сотрудников ФСБ на границе с Донбассом и Украиной приравняли к двум
- ВСУ ударили по химзаводу «Стирол» в Горловке
- В МЧС заявили об угрозе дальнейшего обрушения многоэтажного дома в Омске
- Черногория объявила российского дипломата персоной нон грата
- Минфин предлагает продлить программу семейной ипотеки ещё на год
- Глава Финляндии Ниинисте предупредил о возможном расколе в ЕС
- УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока сезона-2021/22
- ЕГЭ станет обязательным на отдельных территориях Украины через пять лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru