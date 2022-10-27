Путин назвал уничтожение европейских газопроводов запредельным
Президент РФ Владимир Путин назвал запредельным уничтожение европейских газопроводов. Об этом глава государства заявил, выступая выступая на Международном дискуссионном клубе «Валдай», сообщает РИА Новости.
По его словам, системные ошибки западных властей стали причиной дестабилизация энергетического рынка.
«Посеявший ветер - пожнет бурю», - подчеркнул Путин.
Он также отметил, что новым центрам мироустройства и Западу придется все равно начать диалог.
«Лучше раньше», - добавил президент.
Ранее Владимир Путин заявил, что современном мире отсидеться не получится, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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